У Києві через суд зобов’язали балансоутримувача привести укриття в Оболонському районі в належний стан

Рішення Київського окружного адміністративного суду стосується сховища в Оболонському районі столиці.

Столична прокуратура через суд зобов’язала балансоутримувача привести сховище у належний стан. Так, у Київській міській прокуратурі зазначили, що послідовно вживають заходи представницького характеру, спрямовані на зобов’язання власників та балансоутримувачів привести у стан готовності сховища у столиці.

Рішення Київського окружного адміністративного суду стосується сховища в Оболонському районі столиці.

«Встановлено, що на балансі одного з суб’єктів господарювання перебуває захисна споруда цивільного захисту по вул. Коноплянській площею 356 кв.м, яка здатна розмістити 300 громадян.

Водночас перевіркою органів прокуратури та ДСНС України встановлено, що приміщення не готове для використання за призначенням, знаходиться у аварійному стані і не може використовуватися для укриття мешканців столиці», - пишуть у прокуратурі.

В умовах воєнного стану, коли столиця постійно піддається ракетним ударам, неготовність до використання захисної споруди цивільного захисту несе надзвичайний ризик для життя і здоров’я людей.

При цьому чинним законодавством на власників, балансоутримувачів та користувачів захисних споруд цивільного захисту покладено обов’язок утримувати їх у готовності до використання, наголошують у прокуратурі.

Як повідомляється, наразі суд підтвердив обґрунтованість вимог прокурора до балансоутримувача про необхідність приведення сховища у готовність з метою забезпечення належного захисту життя та здоров’я людей.

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