В Киеве через суд обязали балансодержателя привести укрытие в Оболонском районе в надлежащее состояние

Решение Киевского окружного административного суда касается убежища в Оболонском районе столицы.

Столичная прокуратура через суд обязала балансодержателя привести убежища в надлежащее состояние. Так, в Киевской городской прокуратуре отметили, что последовательно принимают меры представительского характера, направленные на обязательства собственников и балансодержателей привести в состояние готовности убежища в столице.

Решение Киевского окружного административного суда касается убежища в Оболонском районе столицы.

«Установлено, что на балансе одного из субъектов ведения хозяйства находится защитное сооружение гражданской защиты по ул. Коноплянской площадью 356 кв.м, которое способно разместить 300 граждан.

В то же время, проверкой органов прокуратуры и ГСЧС Украины установлено, что помещение не готово к использованию по назначению, находится в аварийном состоянии и не может использоваться для укрытия жителей столицы», - пишут в прокуратуре.

В условиях военного положения, когда столица постоянно подвергается ракетным ударам, неготовность к использованию защитного сооружения гражданской защиты несет чрезвычайный риск для жизни и здоровья людей.

При этом действующим законодательством на владельцев, балансодержателей и пользователей защитных сооружений гражданской защиты возложена обязанность удерживать их в готовности к использованию, отмечают в прокуратуре.

Как сообщается, суд подтвердил обоснованность требований прокурора к балансодержателю о необходимости приведения убежища в готовность с целью обеспечения надлежащей защиты жизни и здоровья людей.

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