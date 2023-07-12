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  1. В Украине

Сколько судей и нардепов подали декларации за 2021 год за прошедшую неделю – НАПК

09:14, 12 июля 2023
Всего по состоянию на 10 июля декларации за 2021 год подали 389 тысяч 202 публичных служащих.
Сколько судей и нардепов подали декларации за 2021 год за прошедшую неделю – НАПК
Источник фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по предотвращению коррупции обновило данные счетчика подачи деклараций.

Так, согласно данным НАПК, за прошлую неделю 950 должностных лиц добровольно подали декларации за 2021 год, 2 220 человек – подали за 2022 год.

«Всего по состоянию на 10 июля декларации за 2021 год подали 389 тыс. 202 публичных служащих.

Среди них:

  • 42 народных депутата (без изменений за неделю);
  • четыре министра (без изменений);
  • три заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений);
  • 34 372 должностных лица категорий «А» и «Б» (госслужащие, занимающие руководящие должности; + 114 за неделю);
  • 2 384 судьи (+ 28 за неделю);
  • 9659 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 35 человек);
  • 7 голов ОГА и ОВА (без изменений)», - говорится в сообщении.

За 2022 год уже отчитались 255,2 тыс. декларантов. В частности, 24 народных депутата (без изменений за неделю), два члена Правительства (без изменений) и три председателя ОГА/ОВА (без изменений).

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