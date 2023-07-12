В июне киевляне взяли у семьи рекордное количество бездомных животных

В июне специалисты «Киевской городской больницы ветеринарной медицины» совместно с волонтерами пристроили в семьи 132 животных, которые находились в заведениях предприятия.

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В июне специалисты КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» совместно с волонтерами пристроили в семьи 132 животных, которые находились в заведениях предприятия. В то же время, за 1 полугодие 2023 года пристроили 281 животное, поэтому за первый месяц лета киевляне взяли у семьи наибольшее количество бездомных животных с начала полномасштабного вторжения, рассказали в КГГА.

По словам и.о. директора коммунального предприятия Наталии Мазур, причина увеличения устройств кошек и собак в том, что украинское общество мобилизовалось для поддержки людей и животных, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

«Только что мы начали помогать животным, которые пострадали в результате террористических действий рф, сразу получили очень много обращений с предложениями о помощи. Люди соглашались взять животное из приюта, в частности брали не только тех, которые прибыли из Херсонщины. Благодаря этому мы смогли освободить места для тех, кому они требовались. И это не редкий случай, когда киевляне демонстрируют человечность и готовность помочь в самое сложное время: даже в феврале-марте 2022 года пристройка животных не остановилась, несмотря на все жители столицы продолжали брать животных из приютов», – отметила Наталья Мазур.

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