Нардеп Марченко выбросила взятку за забор, где стояли детективы НАБУ, видео

Народный депутат от «Слуги народа» Людмила Марченко сначала искала место, чтобы спрятать взятку во дворе, а потом решила выбросить через забор – все эти действия фиксировала камера НАБУ.

Скриншот из видео

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующей нардепке Людмиле Марченко и ее помощнице в злоупотреблении влиянием. Об этом говорится в пресс-службе НАБУ.

«Как нардепка и ее помощница помогали мужчинам призывного возраста попасть в систему «Шлях» и в какую сумму женщины оценили свои услуги? Узнай подробности преступления из фрагментов оперативного видео от НАБУ», - говорится в сообщении.

В НАБУ не называют имя, но, по данным СМИ, речь идет о нардепе от «Слуг народа» Людмиле Марченко.

Ранее сообщалось, что группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему «Шлях» сведений, предоставляющих право на пересечение границы. Предварительная квалификация – ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Добавим, в «Слуге народа» прокомментировали обыск у народного депутата Людмилы Марченко.

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