Единый реестр оружия интегрируют в приложение Дія – МВД

Интегрировать реестр оружия в Дію планируют до ноября.

Фото: pik.net.ua

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что до ноября 2023 года планируют провести интеграцию Единого реестра оружия с приложением Дія. Об этом говорится на официальном сайте МВД.

«Для того, чтобы ответить на наиболее часто задаваемые вопросы об ЕРО, подготовили для вас видео, в котором рассмотрели:

- основные преимущества системы.

- Как работает ЕРО и кто может им пользоваться?

- Как авторизоваться в кабинете?

Какие основные функции ЕРО и кто имеет доступ к системе?», - говорится в сообщении.

Раньше мы писали, как предоставить документы на получение разрешения на оружие.

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