Единый реестр оружия интегрируют в приложение Дія – МВД

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что до ноября 2023 года планируют провести интеграцию Единого реестра оружия с приложением Дія. Об этом говорится на официальном сайте МВД.
«Для того, чтобы ответить на наиболее часто задаваемые вопросы об ЕРО, подготовили для вас видео, в котором рассмотрели:
- основные преимущества системы.
- Как работает ЕРО и кто может им пользоваться?
- Как авторизоваться в кабинете?
Какие основные функции ЕРО и кто имеет доступ к системе?», - говорится в сообщении.
Раньше мы писали, как предоставить документы на получение разрешения на оружие.
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