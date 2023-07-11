Єдиний реєстр зброї інтегрують у застосунок Дія – МВС

Інтегрувати реєстр зброї у Дію планують до листопада.

Фото: pik.net.ua

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що до листопада 2023 року планується інтеграція Єдиного реєстру зброї з застосунком Дія. Про це йдеться на офіційному сайті МВС.

«Для того, щоб відповісти на найбільш поширені запитання про ЄРЗ, підготували для вас відео, у якому розглянули:

- Основні переваги системи.

- Як працює ЄРЗ та хто може ним користуватися?

- Як авторизуватися в кабінеті?

Які основні функції ЄРЗ та хто має доступ до системи?», - сказано у повідомленні.

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