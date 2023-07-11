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ВАКС знову зменшив заставу для екснардепа Микитася, однак продовжив строк тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів тримання під вартою обвинуваченого у наданні хабара ексдепутата Максима Микитася, однак зменшив йому розмір застави вдвічі.

Опубліковано фінальне комюніке Саміту НАТО щодо України: що пообіцяли

Стало відомо, що передбачено у фінальному документі Саміту стосовно України: члени НАТО продовжуватимуть підтримувати та переглядати прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки.

Реформа у сфері верховенства права та належного управління, — Білий дім озвучив умови для запрошення України до НАТО

Білий дім заявив, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним і потрібно проводити реформи, зокрема, судову, - CNN.

ВАКС продовжив на 60 днів тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП та продовжив на 2 місяці строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара ексголови Верховного Суду Всеволода Князева з можливістю внесення застави.

До судді підійшов незнайомий та повідомив, що хоче з ним розібратись

Суддя розцінив слова невідомого як загрозу для себе і своєї сім’ї .

  1. В Україні

Єдиний реєстр зброї інтегрують у застосунок Дія – МВС

22:09, 11 липня 2023
Інтегрувати реєстр зброї у Дію планують до листопада.
Єдиний реєстр зброї інтегрують у застосунок Дія – МВС
Фото: pik.net.ua
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Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що до листопада 2023 року планується інтеграція Єдиного реєстру зброї з застосунком Дія.  Про це йдеться на офіційному сайті МВС.

«Для того, щоб відповісти на найбільш поширені запитання про ЄРЗ, підготували для вас відео, у якому розглянули:

- Основні переваги системи.

- Як працює ЄРЗ та хто може ним користуватися?

- Як авторизуватися в кабінеті?

Які основні функції ЄРЗ та хто має доступ до системи?», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, як подати документи на отримання дозволу на зброю.

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