Єдиний реєстр зброї інтегрують у застосунок Дія – МВС

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що до листопада 2023 року планується інтеграція Єдиного реєстру зброї з застосунком Дія. Про це йдеться на офіційному сайті МВС.
«Для того, щоб відповісти на найбільш поширені запитання про ЄРЗ, підготували для вас відео, у якому розглянули:
- Основні переваги системи.
- Як працює ЄРЗ та хто може ним користуватися?
- Як авторизуватися в кабінеті?
Які основні функції ЄРЗ та хто має доступ до системи?», - сказано у повідомленні.
Раніше ми писали, як подати документи на отримання дозволу на зброю.
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