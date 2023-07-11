Після рішення у Вільнюсі шлях України в НАТО буде коротшим — президент Чехії

Петр Павел вважає рішення саміту Альянсу у вівторок «успіхом».

Президент Чехії Петр Павел вважає, що на рішення Вільнюського саміту про майбутнє членство України є успішним. За його словами, тепер шлях Києва до НАТО скоротився. Про це Павел написав на своїй сторінці у Twitter.

Чеський президент вважає рішення саміту Альянсу у вівторок «успіхом».

«Ми знаємо шлях. Одностайна згода 31 країни щодо майбутнього України в НАТО – це успіх. Завдяки сьогоднішній домовленості її шлях до членства буде коротшим», – зазначив Павел.

Він додав, що з нетерпінням чекає на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським завтра у новому форматі Ради Україна-НАТО, де він «вперше засідатиме як рівний серед рівних».

Раніше ми писали, що опубліковано фінальне комюніке Саміту НАТО щодо України: що пообіцяли.

Також повідомлялось що рф повинна негайно вивести війська з України - НАТО.

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