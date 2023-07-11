После решения в Вильнюсе путь Украины в НАТО будет короче — президент Чехии

Петр Павел считает решение саммита Альянса во вторник «успехом».

Президент Чехии Петр Павел считает, что решение Вильнюсского саммита о будущем членстве Украины является успешным. По его словам, теперь путь Киева в НАТО сократился. Об этом Павел написал на своей странице в Twitter.

Чешский президент считает решение саммита Альянса во вторник «успехом».

«Мы знаем путь. Единодушное согласие 31 страны относительно будущего Украины в НАТО – это успех. Благодаря сегодняшней договоренности ее путь к членству будет короче», – отметил Павел.

Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским завтра в новом формате Совета Украина-НАТО, где он «впервые будет заседать как равный среди равных».

Ранее опубликовано финальное коммюнике Саммита НАТО по Украине: что пообещали.

Также сообщалось, что рф должна немедленно вывести войска из Украины - НАТО.

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