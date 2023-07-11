Опубликовано финальное коммюнике Саммита НАТО по Украине: что пообещали

Стало известно, что предусмотрено в финальном документе Саммита по Украине: члены НАТО будут продолжать поддерживать и пересматривать прогресс Украины в сфере оперативной совместимости, а также необходимые дополнительные демократические реформы и реформы сектора безопасности.

Источник фото: nato.int

Официальный сайт НАТО 11 июля обнародовал финальное коммюнике Саммита НАТО, в котором говорится, среди прочего, о перспективах приглашения Украины в НАТО. Всего коммюнике состоит из 90 пунктов, касается разных вопросов деятельности Альянса и разных стран.

Как отмечается в документе, члены НАТО будут продолжать поддерживать и пересматривать прогресс Украины в сфере оперативной совместимости, а также необходимые дополнительные демократические реформы и реформы сектора безопасности.

Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс Украины с помощью адаптированной Годовой национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в осуществлении этих реформ на пути к будущему членству.

«Мы сможем прислать Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены», - говорится в документе.

Дословно по Украине в документе речь идет о следующем.

«9. Ми вітаємо рішучу підтримку в Генеральній Асамблеї ООН зусиль, спрямованих на встановлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні. Ми вітаємо та підтримуємо відданість президента

«9. Ми вітаємо рішучу підтримку в Генеральній Асамблеї ООН зусиль, спрямованих на встановлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні. Ми вітаємо та підтримуємо відданість президента Зеленського викладенню принципів такого миру через його формулу миру. Ми прагнемо досягти справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН, зокрема суверенітет, територіальну цілісність і незалежність. Ми підкреслюємо, що це неможливо реалізувати без повного і безумовного виходу Росії. Хоча ми закликали Росію брати участь у конструктивних переговорах з Україною, які заслуговують на довіру, Росія не виявила жодної справжньої відкритості до справедливого та тривалого миру.

10. Ми підтверджуємо нашу непохитну солідарність з урядом і народом України в героїчному захисті своєї нації, своєї землі та наших спільних цінностей. Ми повністю підтримуємо невід’ємне право України на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН. Ми залишаємося непохитними у своїй відданості подальшому посиленню політичної та практичної підтримки України, оскільки вона продовжує захищати свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у своїх міжнародно визнаних кордонах, і продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно. Ми вітаємо зусилля всіх членів Альянсу та партнерів, задіяних у наданні підтримки Україні.

11. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні заходи безпеки. Майбутнє України в НАТО. Ми підтверджуємо зобов’язання, яке ми взяли на саміті 2008 року в Бухаресті, щодо того, що Україна стане членом НАТО, і сьогодні ми визнаємо, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства. Україна стає все більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху реформ. Відповідно до Хартії про особливе партнерство між НАТО та Україною 1997 року та Доповнення 2009 року, члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати та переглядати прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої Річної національної програми. Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні цих реформ на її шляху до майбутнього членства. Ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані.

12. Безпека України має велике значення для членів Альянсу та Альянсу. Щоб підтримати подальшу інтеграцію України в НАТО, сьогодні ми погодили значний пакет розширеної політичної та практичної підтримки. Ми вирішили заснувати Раду Україна-НАТО, новий спільний орган, де члени Альянсу та Україна засідають як рівні члени для просування політичного діалогу, взаємодії, співпраці та євроатлантичних прагнень України щодо членства в НАТО. Він забезпечуватиме спільні консультації, ухвалення рішень та діяльність, а також слугуватиме механізмом консультацій у кризових ситуаціях між НАТО та Україною.

13. Продовження надання терміново необхідної нелетальної допомоги Україні з боку НАТО через Комплексний пакет допомоги (CAP) залишається пріоритетом. Після Мадридського саміту члени Альянсу та партнери виділили понад 500 мільйонів євро на CAP. Щоб підтримати стримування та оборону України в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, ми погодилися сьогодні продовжити розвиток CAP у багаторічну програму для України. Надана допомога допоможе відновити сектор безпеки та оборони України та перевести Україну до повної оперативної сумісності з НАТО. Члени Альянсу продовжуватимуть фінансувати CAP постійним і передбачуваним способом. Ми дуже вітаємо та заохочуємо партнерські внески», зазначається у комюніке.

Також у п. 19 документу йдеться про те, чи можливі зміни у відносинах НАТО та рф.

«Ми прагнемо стабільності та передбачуваності в євроатлантичному регіоні та між НАТО та Росією. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози для Росії. У світлі її ворожої політики та дій ми не можемо вважати Росію нашим партнером. Будь-які зміни в наших відносинах залежать від того, чи Росія припинить свою агресивну поведінку та повністю дотримуватиметься міжнародного права. Ми, як і раніше, готові підтримувати відкриті канали зв’язку з Москвою для управління та пом’якшення ризиків, запобігання ескалації та підвищення прозорості. Водночас ми продовжуватимемо проводити консультації та оцінювати наслідки політики та дій Росії для нашої безпеки, а також відповідатимемо на російські загрози та ворожі дії об’єднано та відповідально», - зазначено у документі.

Нижче наводимо документ в оригіналі.

Автор: Наталья Мамченко

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