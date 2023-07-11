НАТО: рф должна немедленно вывести войска из Украины

россия должна немедленно прекратить эту незаконную агрессивную войну, заявили в НАТО.

Фото: defence-ua.com

рф должна полностью вывести все свои силы и технику с территории Украины. Об этом сказано в тексте совместного коммюнике стран-членов НАТО по Украине.

«россия должна немедленно прекратить эту незаконную агрессивную войну, прекратить применение силы против Украины, полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяясь на ее территориальные воды», - говорится в тексте.

Также НАТО призывает все страны не оказывать никакого содействия российской агрессии и осуждает всех, кто активно способствует российской войне.

Ранее опубликовано финальное коммюнике Саммита НАТО по Украине: что пообещали.

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