В Киеве будут судить подрядчика за самовольное строительство и блокировку входа в укрытие

В результате действий подрядчика государству причинен ущерб на общую сумму 1,7 млн грн.

В суд направлен обвинительный акт в отношении руководителя подрядной организации по обвинению в содействии в самовольном строительстве и создании угрозы гибели людей в условиях вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 275 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, строительная компания в 2017 году заключила с КГГА договоры об аренде двух земельных участков по ул. Васильковский.

«В дальнейшем совместно с подрядчиком и девелоперской компанией арендатор начал на этой территории строительство торгово-развлекательного и спортивного комплекса с подземным паркингом, кинотеатром и жилыми домами.

Впоследствии арендатор при отсутствии каких-либо разрешительных документов самовольно занял часть соседнего земельного участка, который на праве пользования принадлежит ГП «Национальный центр Александра Довженко» и продолжил строительство многофункционального жилищного комплекса уже на этом земельном участке.

Кроме того, в ходе незаконных строительных работ работники подрядной организации заблокировали вход в расположенное на этом участке укрытие, повредили коммуникации и частично разрушили перекрытия, чем создана угроза гибели людей в условиях вооруженной агрессии рф против Украины.

В результате таких действий государству причинен ущерб на общую сумму 1,7 млн грн», - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт в отношении руководителя подрядной организации направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

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