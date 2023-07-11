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ВАКС знову зменшив заставу для екснардепа Микитася, однак продовжив строк тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів тримання під вартою обвинуваченого у наданні хабара ексдепутата Максима Микитася, однак зменшив йому розмір застави вдвічі.

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ВАКС продовжив на 60 днів тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва з можливістю внесення застави

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  1. В Україні

У Києві судитимуть підрядника за самовільне будівництво та блокування входу до укриття

19:59, 11 липня 2023
Внаслідок дій підрядника державі заподіяно збитків на загальну суму 1,7 млн грн
У Києві судитимуть підрядника за самовільне будівництво та блокування входу до укриття
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До суду скеровано обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації за обвинуваченням у сприянні в самовільному будівництві та створенні загрози загибелі людей в умовах збройної агресії рф проти України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 275 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, будівельна компанія у 2017 році уклала із КМДА договори про оренду двох земельних ділянок на вул. Васильківській.

«Надалі спільно з підрядником та девелоперською компанією орендар розпочав на цій території будівництво торгово-розважального та спортивного комплексу з підземним паркінгом, кінотеатром та житловими будинками.

Згодом орендар за відсутності будь-яких дозвільних документів самовільно зайняв частину сусідньої земельної ділянки, яка на праві користування належить ДП «Національний центр Олександра Довженка» та продовжив зведення багатофункціонального житлового комплексу вже на цій земельній ділянці.

Крім того, у ході незаконних будівельних робіт працівники підрядної організації заблокували вхід до розташованого на цій ділянці укриття, пошкодили комунікації та частково зруйнували перекриття, чим створено загрозу загибелі людей в умовах збройної агресії рф проти України.

Внаслідок таких дій державі заподіяно збитків на загальну суму 1,7 млн грн», - сказано у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації направлено до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

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