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ВАКС знову зменшив заставу для екснардепа Микитася, однак продовжив строк тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів тримання під вартою обвинуваченого у наданні хабара ексдепутата Максима Микитася, однак зменшив йому розмір застави вдвічі.

Опубліковано фінальне комюніке Саміту НАТО щодо України: що пообіцяли

Стало відомо, що передбачено у фінальному документі Саміту стосовно України: члени НАТО продовжуватимуть підтримувати та переглядати прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки.

Реформа у сфері верховенства права та належного управління, — Білий дім озвучив умови для запрошення України до НАТО

Білий дім заявив, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним і потрібно проводити реформи, зокрема, судову, - CNN.

ВАКС продовжив на 60 днів тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП та продовжив на 2 місяці строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара ексголови Верховного Суду Всеволода Князева з можливістю внесення застави.

До судді підійшов незнайомий та повідомив, що хоче з ним розібратись

Суддя розцінив слова невідомого як загрозу для себе і своєї сім’ї .

  1. У світі
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ЄСПЛ визнав неефективним розслідування справи про вбивство Бориса Нємцова

19:21, 11 липня 2023
ЄСПЛ ухвалив, що росія має виплатити 20 000 євро доньці вбитого політика.
ЄСПЛ визнав неефективним розслідування справи про вбивство Бориса Нємцова
Фото: AP
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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що російська влада не провела належного розслідування, не досліджувала твердження про політичний мотив вбивства та проігнорувала дані про причетність державних посадових осіб до організації та замовлення вбивства. Про це йдеться у рішенні суду.

Палата ЄСПЛ ухвалила, що росія має виплатити 20 тисяч євро доньці вбитого політика Жанні Нємцовій як компенсацію моральної шкоди.

Адвокат Вадим Прохоров, який представляв інтереси дочки політика в ЄСПЛ, у коментарі DW заявив, що рішення суду має «фундаментальний характер» та «абсолютно символічне значення». Він зазначив, що це «дуже хороший і правильний доробок на майбутнє», оскільки «путінський режим не вічний».

За його словами, проведення ефективного розслідування вбивства Нємцова, поки російський диктатор Путін перебуває при владі, неможливе. «Але колись росія повернеться до Ради Європи. І ось тоді це рішення Європейського суду матиме неоцінне значення», – додав адвокат.

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