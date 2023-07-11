ЄСПЛ визнав неефективним розслідування справи про вбивство Бориса Нємцова

ЄСПЛ ухвалив, що росія має виплатити 20 000 євро доньці вбитого політика.

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що російська влада не провела належного розслідування, не досліджувала твердження про політичний мотив вбивства та проігнорувала дані про причетність державних посадових осіб до організації та замовлення вбивства. Про це йдеться у рішенні суду.

Палата ЄСПЛ ухвалила, що росія має виплатити 20 тисяч євро доньці вбитого політика Жанні Нємцовій як компенсацію моральної шкоди.

Адвокат Вадим Прохоров, який представляв інтереси дочки політика в ЄСПЛ, у коментарі DW заявив, що рішення суду має «фундаментальний характер» та «абсолютно символічне значення». Він зазначив, що це «дуже хороший і правильний доробок на майбутнє», оскільки «путінський режим не вічний».

За його словами, проведення ефективного розслідування вбивства Нємцова, поки російський диктатор Путін перебуває при владі, неможливе. «Але колись росія повернеться до Ради Європи. І ось тоді це рішення Європейського суду матиме неоцінне значення», – додав адвокат.

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