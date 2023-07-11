ЕСПЧ признал неэффективным расследование дела об убийстве Бориса Немцова

ЕСПЧ постановил, что россия должна выплатить 20 000 евро дочери убитого политика.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти не провели надлежащего расследования, не исследовали утверждения о политическом мотиве убийства и проигнорировали данные о причастности государственных должностных лиц к организации и заказу убийства. Об этом говорится в решении суда.

Палата ЕСПЧ постановила, что россия должна выплатить 20 тысяч евро дочери убитого политика Жанне Немцовой в качестве компенсации морального вреда.

Адвокат Вадим Прохоров, который представлял интересы дочери политика в ЕСПЧ, в комментарии DW заявил, что решение суда имеет «фундаментальный характер» и «абсолютно символическое значение». Он отметил, что это «очень хороший и правильный задел на будущее», так как «путинский режим не вечен».

По его словам, проведение эффективного расследования убийства Немцова, пока российский диктатор Путин находится у власти, невозможно. «Но когда-нибудь россия вернется в Совет Европы. И вот тогда это решение Европейского суда будет иметь неоценимое значение», – добавил адвокат.

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