НАТО: рф повинна негайно вивести війська з України

росія повинна негайно припинити цю незаконну агресивну війну, заявили у НАТО.

Фото: defence-ua.com

рф повинна повністю вивести всі свої сили і техніку з території України. Про це йдеться у тексті спільного комюніке країн-членів НАТО щодо України.

«росія повинна негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити застосування сили проти України, повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поширюючись на її територіальні води», - йдеться у тексті.

Також НАТО закликає всі країни не надавати жодного сприяння російській агресії і засуджує всіх, хто активно сприяє російській війні.

Раніше ми писали, що опубліковано фінальне комюніке Саміту НАТО щодо України: що пообіцяли.

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