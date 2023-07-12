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Рада дала зелене світло створенню Держреєстру санкцій

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про започаткування Державного реєстру санкцій.

Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби

За прийнятим законом встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до 3-х діб.

Ймовірною метою запровадження поліграфу є бажання викликати страх у суддів – голова РСУ

У Раді суддів України зазначили, що якщо проходження поліграфу стане реальністю, можна очікувати на нову хвилю відставок суддів.

Рада підтримала законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски.

У загиблих військовослужбовців заборонять вилучати органи для трансплантації, — народні депутати внесли законопроект

Автор закону про спрощення процедури трансплантації органів, прийнятого напередодні повномасштабного вторгнення, внесла законопроект, яким пропонується заборонити вилучення органів у загиблих військових.

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Нардеп Марченко викинула хабар за паркан, де стояли детективи НАБУ, відео

08:17, 12 липня 2023
Народний депутат від «Слуги народу» Людмила Марченко спочатку шукала місце, щоб сховати хабар у дворі, а потім вирішила викинути через паркан – усі ці дії фіксувала камера НАБУ.
Нардеп Марченко викинула хабар за паркан, де стояли детективи НАБУ, відео
Скріншот із відео
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НАБУ і САП повідомили про підозру чинній нардепці Людмилі Марченко та її помічниці у зловживані впливом. Про це йдеться у пресслужбі НАБУ.

«Як нардепка та її помічниця «допомагали» чоловікам призовного віку потрапити у систему «Шлях» та в яку суму жінки оцінили свої послуги? Дізнавайся подробиці злочину з фрагментів оперативного відео від НАБУ», - сказано у повідомленні.

У НАБУ не називають ім’я, але, за даними ЗМІ, мова йде про нардепку від «Слуг народу» Людмилу Марченко.

Раніше повідомлялося, що група осіб систематично отримувала неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Додамо, у «Слузі народу» прокоментували обшук у народної депутатки Людмили Марченко. 

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