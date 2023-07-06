В «Слуге народа» прокомментировали обыск у народного депутата Людмилы Марченко

В «Слуге народа» сообщили, что фракция изучит все факты и обстоятельства обыска у народного депутата Людмилы Марченко.

Фото: dsnews.ua

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Тернопольской области разоблачили помощника депутата на взятке за внесение данных в систему «Шлях». Проводились обыски у помощника, а также у нардепа.

По данным СМИ, речь идет о помощнике народной депутатки от партии «Слуга народа» Людмиле Марченко.

Спикер фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук сообщила, что «фракция изучит все факты и обстоятельства этого события и в случае наличия вины примет решение об исключении из фракции, как мы это делали уже много раз».

«Информацию относительно помощницы Людмилы Марченко узнали из СМИ. Сейчас ожидаем официальных сообщений от правоохранительных органов.

Все, что нам известно по состоянию на этот час, - это то, что Людмила Марченко находится на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка», - сказала она в комментарии УП.

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