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У червні кияни взяли в родини рекордну кількість безпритульних тварин

08:55, 12 липня 2023
У червні фахівці «Київської міської лікарні ветеринарної медицини» спільно з волонтерами прилаштували до родин 132 тварини, які перебували в закладах підприємства.
У червні кияни взяли в родини рекордну кількість безпритульних тварин
Зображення: freepik.com
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У червні фахівці КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спільно з волонтерами прилаштували до родин 132 тварини, які перебували в закладах підприємства. Водночас за 1 півріччя 2023 року прилаштували 281 тварину, тож за перший місяць літа кияни взяли в родини найбільшу кількість безпритульних тварин із початку повномасштабного вторгнення, розповіли у КМДА.

За словами в.о. директорки комунального підприємства Наталі Мазур, причина збільшення прилаштувань котів і собак у тому, що українське суспільство мобілізувалось для підтримки людей і тварин, постраждалих від підриву Каховської ГЕС.

«Щойно ми почали допомагати тваринам, які постраждали внаслідок терористичних дій рф, одразу отримали дуже багато звернень із пропозиціями про допомогу. Люди зголошувались взяти тварину із притулку, зокрема брали не тільки тих, що прибули з Херсонщини. Завдяки цьому ми змогли звільнити місця для тих, кому вони були потрібні. І це не поодинокий випадок, коли кияни демонструють людяність і готовність допомогти в найскладніший час: навіть у лютому-березні 2022 року прилаштування тварин не зупинилось, попри все мешканці столиці продовжували брати тварин із притулків», – зазначила Наталя Мазур.

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