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  1. В Україні

Скільки суддів та нардепів подали декларації за 2021 рік за минулий тиждень — НАЗК

09:14, 12 липня 2023
Всього станом на 10 липня декларації за 2021 рік подали 389 тисяч 202 публічних службовців.
Скільки суддів та нардепів подали декларації за 2021 рік за минулий тиждень — НАЗК
Джерело фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції оновило дані лічильника подання декларацій.

Так, згідно даних НАЗК, за минулий тиждень 950 посадовців добровільно подали декларації за 2021 рік, 2 220 осіб – подали за 2022 рік.

«Всього станом на 10 липня декларації за 2021 рік подали 389 тис. 202 публічних службовців.

Серед них:

  • 42 народні депутати (без змін за тиждень);
  • чотири міністри (без змін);
  • три заступники керівника Офісу Президента (без змін);
  • 34 372 посадовці категорій «А» та «Б» (держслужбовці, які обіймають керівні посади; + 114 за тиждень);
  • 2 384 судді (+ 28 за тиждень);
  • 9 659 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 35 осіб);
  • 7 голів ОДА та ОВА (без змін)», - сказано у повідомленні.

За 2022 рік вже прозвітували 255,2 тис. декларантів. Зокрема, 24 народні депутати (без змін за тиждень), два члени Уряду (без змін) та три голови ОДА/ОВА (без змін).

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НАЗК
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