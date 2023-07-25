Скандальний серіал «СМТ Інгулець» не фінансуватиметься за кошти держбюджету

Команда відмовляється від фінансування за кошти державного бюджету.

Зображення: freepik.com

Новина про те, що Юрій Горбунов та його компанія отримають від держави 33 млн грн на зйомки комедійного серіалу «СМТ Інгулець», викликала скандал у мережі та призвела до відставки міністра культури Олександра Ткаченка.

Український продюсер, який потрапив у скандал заявив, що команда відмовилася від державного фінансування, проте серіал планує зняти.

За його словами, після дискусії у суспільстві команда вирішила шукати інші шляхи для фінансування проєкту.

Нагадаємо, що очільник Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку. Причиною відставки він назвав «хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни» та додав, що «кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.