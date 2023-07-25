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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів роз’яснили питання відрядження суддів

ВККС роз'яснило порядок розгляду питань про відрядження та дострокове закінчення відрядження судді.

У новому Київському міському окружному адмінсуді буде працювати 51 суддя

За розрахунками ДСА правосуддя в КМОАС мають здійснювати 188 суддів.

Рахувати строк дисциплінарного провадження щодо судді будуть з дня отримання ВРП дисциплінарної скарги, - Денис Маслов зареєстрував третій законопроект про Службу дисциплінарних інспекторів

На цей раз пропонується інший варіант формування конкурсної комісії, яка обиратиме дисциплінарних інспекторів, а також передбачається, що загальна тривалість здійснення дисциплінарного провадження не може перевищувати 3 років з дня отримання Вищою радою правосуддя дисциплінарної скарги на суддю.

Розроблено чергові зміни до механізму блокування податкових накладних, — Гетманцев

Платник матиме позитивну історію, якщо протягом 3 останніх років не було виявлено порушень податкового законодавства, зокрема, у частині своєчасної реєстрації ПН та подання звітності з ПДВ.

Прокурори, звільнені в процесі атестації, продовжують стягувати мільйони гривень з держави, - у Раді знайшли вихід

Станом на середину червня 2023 року звільненим в процесі атестації прокурорам вдалося стягнути з рахунків прокуратури більше 100 млн грн у справах, де потім касаційний суд скасував ці рішення, - депутати пропонують визначити можливість повернення цих грошей.

  1. В Україні

Скандальний серіал «СМТ Інгулець» не фінансуватиметься за кошти держбюджету

19:09, 25 липня 2023
Команда відмовляється від фінансування за кошти державного бюджету.
Скандальний серіал «СМТ Інгулець» не фінансуватиметься за кошти держбюджету
Зображення: freepik.com
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Новина про те, що Юрій Горбунов та його компанія отримають від держави 33 млн грн на зйомки комедійного серіалу «СМТ Інгулець», викликала скандал у мережі та призвела до відставки міністра культури Олександра Ткаченка.

Український продюсер, який потрапив у скандал заявив, що команда відмовилася від державного фінансування, проте серіал планує зняти.

За його словами, після дискусії у суспільстві команда вирішила шукати інші шляхи для фінансування проєкту.

Нагадаємо, що очільник Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку. Причиною відставки він назвав «хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни» та додав, що «кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони».

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