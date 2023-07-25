Рахувати строк дисциплінарного провадження щодо судді будуть з дня отримання ВРП дисциплінарної скарги, - Денис Маслов зареєстрував третій законопроект про Службу дисциплінарних інспекторів

На цей раз пропонується інший варіант формування конкурсної комісії, яка обиратиме дисциплінарних інспекторів, а також передбачається, що загальна тривалість здійснення дисциплінарного провадження не може перевищувати 3 років з дня отримання Вищою радою правосуддя дисциплінарної скарги на суддю.

25 липня у Верховній Раді зареєстровано четвертий за останній час законопроект 9483-2 щодо формування Служби дисциплінарних інспекторів. Авторами виступають голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов, Павло Павліш, Іван Калаур та інші. Раніше це ж питання пропонували врегулювати у законопроектах 9261, 9483 та 9483-1.

Зазначимо, що це вже третій проект щодо процедури створення Служби дисциплінарних інспекторів, що реєструє народний депутат від «Слуги народу» Денис Маслов.

Цього разу запропоновано установити, що тимчасово, протягом 5 років з дня набрання ним чинності, конкурс до служби дисциплінарних інспекторів проводить Конкурсна комісія, утворена Вищою радою правосуддя у складі 6 осіб.

Троє з них призначаються Вищою радою правосуддя за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції. Такі міжнародні та іноземні організації погоджують спільну пропозицію.

Членами конкурсної комісії можуть бути призначені члени Вищої ради правосуддя.

Рішення такої конкурсної комісії є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж чотири члени, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» голоси трьох членів конкурсної комісії, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, є вирішальними.

Також автори пропонують врегулювати момент, з якого рахується трирічний строк на дисциплінарне провадження щодо судді.

Так, пропонується установити, що до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, загальна тривалість здійснення дисциплінарного провадження не може перевищувати трьох років з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги, або дня прийняття Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою, або дня отримання Вищою радою правосуддя відповідного звернення ВККС.

У даній частині законопроект пересікається з наданим 21 липня роз’ясненням Комітету з питань правової політики щодо застосування окремих положень законів «Про Вищу раду правосуддя» та «Про судоустрій і статус суддів» в частині дисциплінарного провадження щодо суддів.

Крім того, законопроект 9483-2 передбачає, що до дисциплінарних проваджень, розпочатих до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», зазначені положення щодо максимальної тривалості здійснення дисциплінарного провадження не застосовуються.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики 21 липня було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на суддів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

Автор: Наталя Мамченко

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