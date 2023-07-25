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У Києві розтрощили зупинку громадського транспорту у Святошинському районі, фото

21:41, 25 липня 2023
У столиці пошкодили зупинку громадського транспорту та розбили скло тролейбуса.
У Києві розтрощили зупинку громадського транспорту у Святошинському районі, фото
Джерело фото: facebook.com/kyivpatrol
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У Святошинському районі двоє невідомих пошкодили зупинку громадського транспорту та втекли. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Обстеживши прилеглу територію, інспектори виявили та затримали двох осіб, схожих за орієнтуванням. Ними виявилися 15-річний хлопець та 25-річний чоловік.

Особи пояснили правоохоронцям, що «забагато випили алкоголю».

Інший випадок стався в Подільському районі, в одному з тролейбусів. На лінію «112» звернувся контролер та повідомив про молодого чоловіка, який розбив дверне скло.

Прибувши на місце, інспектори затримали 25-річного громадянина. Той пояснив свої дії тим, що намагався втекти від контролерів.

В обох випадках патрульні викликали слідчих, які з'ясовуватимуть обставини подій. А неповнолітнім займатимуться інспектори ювенальної превенції.

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