В Киеве растрощили остановку общественного транспорта в Святошинском районе, фото

В столице повредили остановку общественного транспорта и разбили стекло троллейбуса.

Источник фото: facebook.com/kyivpatrol

В Святошинском районе Киева двое неизвестных повредили остановку общественного транспорта и скрылись. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Обследовав прилегающую территорию, инспекторы обнаружили и задержали двух человек, похожих по ориентированию. Ими оказались 15-летний парень и 25-летний мужчина.

Лица объяснили правоохранителям, что «слишком много выпили алкоголя».

Другой случай произошел в Подольском районе, в одном из троллейбусов. На линию «112» обратился контролер и сообщил о молодом человеке, разбившем дверное стекло.

Прибыв на место, инспекторы задержали 25-летнего гражданина. Тот объяснил свои действия тем, что пытался уйти от контролеров.

В обоих случаях патрульные вызвали следователей, которые будут выяснять обстоятельства происшествий. А несовершеннолетним будут заниматься инспекторы ювенальной превенции.

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