Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВККС утвердила кодированные результаты 368 кандидатов на должности судей местных судов

Девять кандидатов на должности судей допустили нарушения во время квалификационного экзамена – они дисквалифицированы.

В «Слуге народа» ожидают, что возобновят декларирование должностных лиц до октября, - итоги заседания фракции

Возобновление декларирования чиновников обсудили на фракции «Слуги народа».

На госслужбе нужны молодые специалисты, государству нужно кадровое омоложение – НАДС

Молодежи предлагают попробовать силы на государственной службе и пройти стажировку в госучреждениях.

Верховная Рада примет закон о немедленном возобновлении рассмотрения жалоб на судей, но немедленно их рассмотрение не возобновится

Немедленное возобновление рассмотрения жалоб на судей привяжут к принятию Радой другого закона, но когда именно его примут – пока неизвестно.

Кабмин предлагает определить объемы финансирования на цифровизацию судов, Высшего совета правосудия и построение ЕСИТС

Всего на меры по цифровизации системы правосудия, по мнению Минцифры, в 2023 году хватит 315 млн грн.

  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве растрощили остановку общественного транспорта в Святошинском районе, фото

21:41, 25 июля 2023
В столице повредили остановку общественного транспорта и разбили стекло троллейбуса.
В Киеве растрощили остановку общественного транспорта в Святошинском районе, фото
Источник фото: facebook.com/kyivpatrol
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Святошинском районе Киева двое неизвестных повредили остановку общественного транспорта и скрылись. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Обследовав прилегающую территорию, инспекторы обнаружили и задержали двух человек, похожих по ориентированию. Ими оказались 15-летний парень и 25-летний мужчина.

Лица объяснили правоохранителям, что «слишком много выпили алкоголя».

Другой случай произошел в Подольском районе, в одном из троллейбусов. На линию «112» обратился контролер и сообщил о молодом человеке, разбившем дверное стекло.

Прибыв на место, инспекторы задержали 25-летнего гражданина. Тот объяснил свои действия тем, что пытался уйти от контролеров.

В обоих случаях патрульные вызвали следователей, которые будут выяснять обстоятельства происшествий. А несовершеннолетним будут заниматься инспекторы ювенальной превенции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Хопта
    Сергій Хопта
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області