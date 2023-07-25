ВСП возобновил работу Красноармейского горрайонного суда Донецкой области

Высший совет правосудия принял решение о возобновлении с 7 августа 2023 года работы Красноармейского горрайонного суда Донецкой области.

Фото: pokrovsk.news

Во вторник, 25 июля, Высший совет правосудия принял решение о возобновлении с 7 августа 2023 года работы Красноармейского горрайонного суда Донецкой области. Об этом сообщает ВСП.

В связи с этим ВСП обратился в Государственную судебную администрацию Украины с целью принятия неотложных мер по досрочному окончанию командировки судей Красноармейского горрайонного суда Донецкой области.

В решении также говорится, что Красногвардейский районный суд города Днепропетровска продолжит рассмотрение дел, поступивших до 6 августа 2023 года включительно на рассмотрение этого суда.

ВСП принял это решение по результатам рассмотрения соответствующего представления Председателя Верховного Суда. В представлении отмечалось, что и. о. председателя Красноармейского горрайонного суда Донецкой области Т. Стоилова и начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Донецкой области С. Музыкант обратились с письмами с просьбой рассмотреть вопрос о возобновлении работы Красноармейского горрайонного суда Донецкой области.

Территориальная подсудность судебных дел этого суда была изменена в соответствии с распоряжением Председателя Верховного Суда от 8 апреля 2022 года № 17/0/9-22, учитывая невозможность осуществления правосудия во время военного положения.

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