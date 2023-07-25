Кто имеет право на освобождение от уплаты административного сбора за оформление паспортных документов

В каких случаях граждане могут быть освобождены от уплаты административного сбора.

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При оформлении внутреннего или заграничного паспорта необходимо уплачивать административный сбор. Впрочем, при определенных условиях граждане могут быть освобождены от его уплаты.

Как пишут в Минреинтеграции, что в ГМС объяснили, в каких случаях это возможно.

Административный сбор не взимается, если паспорт гражданина Украины оформляется впервые. Административный сбор (консульский сбор) не уплачивается человеком, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии рф против Украины (при условии, что заявление на оформление паспорта подается в течение одного года со дня его освобождения). От уплаты могут быть освобождены отдельные категории лиц по решению органов местной власти.

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