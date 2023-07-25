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  1. В Украине

Кто имеет право на освобождение от уплаты административного сбора за оформление паспортных документов

21:22, 25 июля 2023
В каких случаях граждане могут быть освобождены от уплаты административного сбора.
Кто имеет право на освобождение от уплаты административного сбора за оформление паспортных документов
Источник фото: depositphotos.com
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При оформлении внутреннего или заграничного паспорта необходимо уплачивать административный сбор. Впрочем, при определенных условиях граждане могут быть освобождены от его уплаты.

Как пишут в Минреинтеграции, что в ГМС объяснили, в каких случаях это возможно.

  1. Административный сбор не взимается, если паспорт гражданина Украины оформляется впервые.
  2. Административный сбор (консульский сбор) не уплачивается человеком, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии рф против Украины (при условии, что заявление на оформление паспорта подается в течение одного года со дня его освобождения).
  3. От уплаты могут быть освобождены отдельные категории лиц по решению органов местной власти.

Также мы писали, какие особенности силы паспорта гражданина Украины действуют в течение периода военного положения.

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