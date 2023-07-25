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  1. В Україні

Хто має право на звільнення від сплати адміністративного збору за оформлення паспортних документів

21:22, 25 липня 2023
В яких випадках громадяни можуть бути звільнені від сплати адміністративного збору.
Хто має право на звільнення від сплати адміністративного збору за оформлення паспортних документів
Джерело фото: depositphotos.com
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Під час оформлення внутрішнього або закордонного паспорта необхідно сплачувати адміністративний збір. Втім, за певних умов громадяни можуть бути звільнені від його сплати.

Як пишуть у Мінреінтеграції, у ДМС пояснили, в яких випадках це можливо.

  1. Адміністративний збір не справляється, якщо паспорт громадянина України оформлюється вперше.
  2. Адміністративний збір (консульський збір) не сплачується людиною, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії рф проти України (за умови, що заява на оформлення паспорта подається протягом одного року з дня її звільнення).
  3. Від сплати можуть звільнятися окремі категорії осіб за рішенням органів місцевої влади.

Також ми писали, які особливості чинності паспорта громадянина України діють протягом періоду воєнного стану.

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