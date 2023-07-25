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  1. Суд інфо

ВРП змінила територіальну підсудність судових справ Краматорського міськсуду Донецької області

14:26, 25 липня 2023
Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська і надалі продовжить розгляд справ, які надійдуть до 6 серпня 2023 року включно на розгляд цього суду.
ВРП змінила територіальну підсудність судових справ Краматорського міськсуду Донецької області
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Вища рада правосуддя змінила із 7 серпня 2023 року територіальну підсудність судових справ Краматорського міського суду Донецької області шляхом її передачі до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області. Про це повідомляє ВРП.

Як відомо, через неможливість здійснення правосуддя під час воєнного стану розпорядженням Голови Верховного Суду від 15 березня 2022 року № 8/0/9-22 територіальну підсудність судових справ Краматорського міського суду Донецької області визначено Індустріальному районному суду міста Дніпропетровська. Отже, Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська продовжить розгляд справ, які надійдуть до 6 серпня 2023 року включно на розгляд цього суду.

«Таке рішення Вища рада правосуддя ухвалила за результатами розгляду подання Голови Верховного Суду. У поданні зазначено, що в листі до Верховного Суду голова Дніпровського апеляційного суду Н. Деркач повідомила про доцільність зміни територіальної підсудності судових справ Краматорського міського суду Донецької області шляхом її передачі, зокрема, до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, в якому здійснюють правосуддя 9 суддів, що дає змогу визначати склад колегії суддів у випадках, передбачених чинним законодавством. У листі також зазначено, що судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області не заперечують проти передачі до цього суду судових справ Краматорського міського суду Донецької області.

Ураховуючи наведені обставини, Голова Верховного Суду вважає, що зміна підсудності судових справ Краматорського районного суду Донецької області шляхом її передачі до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області сприятиме реалізації права фізичних та юридичних осіб на доступ до суду», — йдеться у повідомленні.

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