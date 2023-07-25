Розроблено чергові зміни до механізму блокування податкових накладних, — Гетманцев

Платник матиме позитивну історію, якщо протягом 3 останніх років не було виявлено порушень податкового законодавства, зокрема, у частині своєчасної реєстрації ПН та подання звітності з ПДВ.

Разом з експертами та Державною податковою службою розроблено чергові зміни до механізму блокування податкових накладних в СМКОР. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Зміни передбачають:

запровадження позитивної історії для платників, які на постійній основі протягом певного періоду здійснюють придбання однакової групи товарів та постачання товару однієї номенклатури;

вважати для платника позитивною історією прийняття комісією регіонального або центрального рівня позитивних рішень по заблокованих ПН;

платник матиме позитивну історію, якщо протягом 3 останніх років не було виявлено порушень податкового законодавства, зокрема, у частині своєчасної реєстрації ПН та подання звітності з ПДВ.

Проект змін передбачає істотне (у 2 рази) зменшення кількості платників заблокованих накладних з урахуванням індивідуальної позитивної податкової історії платника.

Документ, за його словами, буде оприлюднений для обговорення найближчим часом.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко на прикладі ситуації з блокуванням податкових накладних, яка загострилася через постанову Мінфіну, пояснив у інтерв’ю ЕП, що податківці досить своєрідно її застосовували.

«Податкова отримала рішення Кабміну, але спосіб його застосування виявився таким, яким він виявився.

Якби у нас там все було добре, то я сказав би: чого ви чіпляєтеся до податкової? Але, на жаль, це не так. Складність побудови схем або взаємодії податкової з бізнесом призводить до того, що інколи податковим органам простіше поставити «знак питання» бізнесу, який працює і до якого немає питань, ніж виявляти злочинців, які мінімізують податкові зобов’язання.

При цьому чим більше ми намагаємося, вибачте, «хейтити» податкову, тим більше створюємо проблем у майбутньому. Бо люди не збираються туди йти, зарплата маленька, та й інтелектуально податкова системно програє бізнесу як роботодавець», - вказав Марченко.

Автор: Наталя Мамченко

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