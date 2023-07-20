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Не прийде розумний на зарплати, які зараз отримують податківці, — міністр фінансів Сергій Марченко

13:10, 20 липня 2023
Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про інтелектуальний потенціал податкової служби.
Не прийде розумний на зарплати, які зараз отримують податківці, — міністр фінансів Сергій Марченко
Джерело фото: epravda.com.ua
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Інколи податковим органам простіше поставити «знак питання» бізнесу, який працює і до якого немає питань, ніж виявляти злочинців, які мінімізують податкові зобов’язання. Про причини цього в інтерв’ю ЕП розповів міністр фінансів Сергій Марченко на прикладі ситуації з блокуванням податкових накладних, яка загострилася через постанову Мінфіну.

«Якщо ми бачимо, що з бюджету вимивається ПДВ, ми мали на це відреагувати. І ми відреагували в жовтні. Завдання тієї постанови – мінімізація схем, які діяли на той момент. Що вийшло? Податкова отримала рішення Кабміну, але спосіб його застосування виявився таким, яким він виявився.

Якби у нас там все було добре, то я сказав би: чого ви чіпляєтеся до податкової? Але, на жаль, це не так. Складність побудови схем або взаємодії податкової з бізнесом призводить до того, що інколи податковим органам простіше поставити «знак питання» бізнесу, який працює і до якого немає питань, ніж виявляти злочинців, які мінімізують податкові зобов’язання.

При цьому чим більше ми намагаємося, вибачте, "хейтити" податкову, тим більше створюємо проблем у майбутньому. Бо люди не збираються туди йти, зарплата маленька, та й інтелектуально податкова системно програє бізнесу як роботодавець», - вказав Марченко.

За його словами, «страждає, як правило, той бізнес, до якого можна дістати рукою». «Набагато простіше знайти легального виробника.

Але з іншого боку, інтелектуальний потенціал податкової виражається саме в цих проблемах. Якщо, вибачте, ви тупий, то вам дуже просто нашкодити, ви – шкідник, тупий шкідник. Але це знову ж таки, це не вирішується тим, що вас звільнять і думають, що там прийде якийсь розумний "шкідник". Не прийде розумний на зарплати, які зараз отримують податківці», - підкреслив міністр фінансів.

Також, за словами Марченка, кожна гілка влади має діяти в рамках своїх повноважень.

«Крапка. І повноваження керівництва уряду, Міністерства фінансів чітко визначені законом України. Якщо б всі дотримувалися цих законів, можливо, ситуація була б іншою. Але, крім законів є інші, скажемо так, формати роботи та відповідальності. Тому може бути по-різному», зазначив міністр і додав, що «вже давно себе почуває некомфортно». «Ви мене запитаєте чому? Тому що робота в мене така.

Але це не значить, що я готовий робити якісь політичні публічні заяви. Як би мені було некомфортно чи важко, я вважаю, що є більш важливі проблемні питання, які виправдовують мій дискомфорт. Можна я так поясню?

Після початку війни діяльність податкової і митниці не перші у моїх пріоритетах. Коли у вас бюджет на половину формується за рахунок міжнародних коштів, а інша половина – це військові видатки, то у вас фокус і пріоритети зміщуються однозначно. Якщо до війни було більше залученості до діяльності податкової і митниці, то зараз мій фокус логічно змістився на міжнародний фронт», - підсумував він.

Зауважимо, що Сергій Марченко також не став коментувати питання щодо можливості призначення головою Уряду посла України в США Оксани Маркарової.

Автор: Наталя Мамченко

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