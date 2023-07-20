Правоохоронці проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з «Київміськбудом»

У «Київміськбуді» заявили, що під час слідчих дій правоохоронцям надають усі необхідні документи.

Фото: ukrinform.com

У четвер, 20 липня, на об’єктах, пов’язаних з «Київміськбуд», правоохоронні органи проводять слідчі дії. Про це повідомив президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір на своїй сторінці у Facebook.

«Окрім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з «Київміськбуд». Менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо», – зазначив Кушнір.

Він додав, що компанія працює виключно у правовому полі, тому він переконаний, що результати як аудиту, так і відповідних розслідувань та перевірок, будуть позитивними.

За його словами, «Київміськбуд» продовжує роботу у штатному режимі, будівництво триває.

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