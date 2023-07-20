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Із законопроєкту про англійську мову прибрали вимогу демонструвати фільми без дубляжу

13:07, 20 липня 2023
У комітеті Ради зазначили, що законопроєкт про впровадження англійської в Україні потрапить до сесійної зали в оновленій версії.
Із законопроєкту про англійську мову прибрали вимогу демонструвати фільми без дубляжу
Джерело фото: glavcom.ua
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Заступниця голови фракції «Слуга Народу», заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що із законопроєкту про впровадження англійської в Україні прибрали вимогу демонструвати іноземні фільми без українського дубляжу, передає офіційний сайт «Слуги народу».

 «Ми з колегами неодноразово консультувалися з громадськими організаціями та експертами про ризики законопроєкту №9432 у питанні захисту української мови. Саме тому ми вилучили вимогу про обов’язкову демонстрацію без українського дубляжу фільмів, мовою оригіналу яких є англійська», - сказала вона.

За словами Кравчук, саме у такій версії законопроєкт потрапить на розгляд до сесійної зали, а решта дискусії буде вже до другого читання.

Нагадаємо, Федоров вважає, що фільми без українського дубляжу допоможуть розвинути кінематограф.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні, яким пропонується передбачити обов’язкове вивчення англійської мови у дитсадках, а також володіння англійською для майбутніх держслужбовців.

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