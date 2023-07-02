Федоров вважає, що фільми без українського дубляжу допоможуть розвинути кінематограф

За його словами, поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф.

Поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф. Про це заявив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф. З'являться більше топових українських стрічок, а режисери та актори зможуть продемонструвати свій максимум. Український кінематограф залучатиме більше інвестицій. У майбутньому це створить новий бум в індустрії українських фільмів. Також перегляд фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу прокачає скіли українців з англійської», - зазначив Федоров.

За його словами, значна кількість країн показують кіно англійською мовою із субтитрами, і Україна об'єднує найуспішніші світові кейси, щоб кожен громадянин вивчив англійську мову.

«Дубляж переходитиме у сферу стримінгових компаній. За час повномасштабного вторгнення ринок українського дубляжу зріс. На Netflix з'явилося безліч контенту, дубльованого українською мовою українськими акторами. І ця тенденція триватиме», - вважає віцепрем'єр.

Раніше ми писали, що Президент Володимир Зеленський 28 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроект ро застосування англійської мови в Україні 9432.

Законопроєкт серед іншого передбачає, що норма про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватиметься поступово з 2025 по 2027 роки.

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