Федоров считает, что фильмы без украинского дубляжа помогут развить кинематограф

По его словам, постепенное внедрение в кинотеатрах фильмов без украинского дубляжа поможет развить украинский кинематограф.

Постепенное внедрение в кинотеатрах без украинского дубляжа поможет развить украинский кинематограф. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Постепенное внедрение в кинотеатрах фильмов без украинского дубляжа поможет развить украинский кинематограф. Появятся больше топовых украинских лент, а режиссеры и актеры смогут продемонстрировать свой максимум. Украинский кинематограф будет привлекать больше инвестиций. В будущем создаст новый бум в индустрии украинских фильмов. Также просмотр фильмов в кинотеатрах на языке оригинала прокачает скилы украинцев с английского», - отметил Федоров.

По его словам, значительное количество стран показывают кино на английском языке с субтитрами, и Украина объединяет самые успешные мировые кейсы, чтобы каждый гражданин выучил английский язык.

«Дубляж будет переходить в сферу стриминговых компаний. За время полномасштабного вторжения рынок украинского дубляжа вырос. На Netflix появилось множество контента, дублированного на украинском языке украинскими актерами. И эта тенденция будет продолжаться», - считает вице-премьер.

Ранее мы писали, что Президент Владимир Зеленский 28 июня зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по применению английского языка в Украине 9432.

Законопроект среди прочего предусматривает, что норма о демонстрации фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами будет вводиться постепенно с 2025 по 2027 годы.

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