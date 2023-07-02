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В «Слуге народа» хотят штрафовать за кредиты под 1400% годовых

13:28, 2 июля 2023
Предлагается штрафовать микрокредитные организации за кредиты, ставка по которым превышает законодательное ограничение.
В «Слуге народа» хотят штрафовать за кредиты под 1400% годовых
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Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа», среди которых председатель комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев и представительница этого же комитета Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9422 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг, которым предлагается штрафовать за манипулятивную рекламу микрокредитов и других банковских услуг, а также за предоставление ссуды по ставке выше максимальной, определенной законодательством.

Законопроектом предлагается дополнить статью 41-1 закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" новыми частями и установить, что несоблюдение требований закона относительно максимального размера дневной процентной ставки – в размере от 5000 до 10000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за каждый такой случай ( 85-170 тысяч гривен).

При этом законопроект предлагает постепенное уменьшение максимальной дневной ставки по кредиту до 1%. В частности, в течение первых 90 дней после вступления в силу законопроекта максимальная ставка по кредиту не может превышать 2,5%, а в последующие три месяца – 1,5%. Если же банк не укажет в договоре процентную ставку, то штраф будет составлять 7-10 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (119-170 тысяч гривен).

За дополнительные платежи по кредиту, которые не учтены при расчете процентной ставки, финансовые учреждения и микрокредитные организации могут быть оштрафованы на 5-8 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (85-136 тысяч гривен)

Следовательно, в случае принятия закона, каждый заем под 1500 и более процентов годовых будет стоить финансовым учреждениям 85-170 тысяч гривен. Если же процентная ставка будет докручиваться дополнительными платежами (страховки, комиссии и др.), то сумма штрафа может потенциально превысить 300 тысяч гривен за каждый случай.

В марте 2023 года глава Нацбанка Андрей Пышный заявлял, что ставки по микрокредитам достигают 1400% годовых. Он добавил, что регулятор лишил лицензии две микрокредитные организации лицензий.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон об обязательной реструктуризации потребительских кредитов, определив условия указанной реструктуризации.

 Автор: Ярослав Конощук 

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