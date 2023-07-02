В районе Антоновского моста Херсонской области продолжаются бои, — Гуменюк

ВСУ продолжают мощное давление на юге.

Фото: Associated Press

Украинские силы продолжают давление на российскую армию на временно оккупированных юго-территориях страны. Об этом рассказала в эфире телемарафона спикер командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Это первое официальное заявление украинской стороны о боях в районе моста.

«Чтобы была проделана хорошая боевая работа, нам нужна информационная тишина. В настоящее время идет мощная боевая работа, в частности акцент на контрбатарейной борьбе. Особенности линии фронта в нашей зоне ответственности – она пролегает по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано в результате той катастрофы, которую создали рашисты, взорвав Каховскую дамбу. Очень усложнена эта боевая работа, но за прошедшие сутки в наших достижениях 49 уничтоженных окупантов и 15 единиц вражеской техники. Автобронетехники – 8 единиц, 4 лодки и беспилотные летательные аппараты, которые враг существенно активизировал. Еще вчера мы наблюдали, что усилилась беспилотная разведка. Нами было отработано по двум беспилотным разведчикам, которые залетали в направлении Николаевской области. Ночью это отразилось на нашей боевой работе, над Николаевщиной были уничтожены два вражеских ударных беспилотника типа «шахед», - сказала она.

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