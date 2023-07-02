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Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе

Полиграф, проверка всех судей в случае подозрения одному из коллектива, переаттестация судей Верховного Суда и усиление роли присяжных: «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Депутаты одобрили за основу законопроект, которым, в частности, предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

Рада приняла закон о противодействии иммиграции через фиктивные браки

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом закон об обязательной проверке лиц относительно возможной иммиграции в Украину из-за фиктивного брака.

Рада разрешила предоставлять платные услуги в СИЗО

Предусматривается привлечение Нацгвардии к прекращению групповых противоправных действий, осужденных в колонии, а также предоставление платных услуг в СИЗО.

Судьи Шестого апелляционного административного суда начали массово подавать заявления на увольнение

Уволились или планируют уволиться в ближайшие дни сразу семь судей ШААС.

  1. В Украине

В районе Антоновского моста Херсонской области продолжаются бои, — Гуменюк

11:21, 2 июля 2023
ВСУ продолжают мощное давление на юге.
В районе Антоновского моста Херсонской области продолжаются бои, — Гуменюк
Фото: Associated Press
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Украинские силы продолжают давление на российскую армию на временно оккупированных юго-территориях страны. Об этом рассказала в эфире телемарафона спикер командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Это первое официальное заявление украинской стороны о боях в районе моста.

«Чтобы была проделана хорошая боевая работа, нам нужна информационная тишина. В настоящее время идет мощная боевая работа, в частности акцент на контрбатарейной борьбе. Особенности линии фронта в нашей зоне ответственности – она пролегает по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано в результате той катастрофы, которую создали рашисты, взорвав Каховскую дамбу. Очень усложнена эта боевая работа, но за прошедшие сутки в наших достижениях 49 уничтоженных окупантов и 15 единиц вражеской техники. Автобронетехники – 8 единиц, 4 лодки и беспилотные летательные аппараты, которые враг существенно активизировал. Еще вчера мы наблюдали, что усилилась беспилотная разведка. Нами было отработано по двум беспилотным разведчикам, которые залетали в направлении Николаевской области. Ночью это отразилось на нашей боевой работе, над Николаевщиной были уничтожены два вражеских ударных беспилотника типа «шахед», - сказала она.

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