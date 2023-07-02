В районі Антонівського мосту на Херсонщині тривають бої, — Гуменюк

ЗСУ продовжують потужний тиск на півдні.

Фото: Associated Press

Українські сили продовжують тиск на російську армію на тимчасово окупованих територіях півдня країни. Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця командування «Південь» Наталя Гуменюк.

Це перша офіційна заява української сторони про бої в районі мосту.

«Щоб була зроблена хороша бойова робота, нам потрібна інформаційна тиша. Наразі триває потужна бойова робота, зокрема акцент на контрбатарейній боротьбі. Особливості лінії фронту в нашій зоні відповідальності - вона пролягає річкою Дніпро. При цьому її русло дещо деформоване внаслідок тієї катастрофи, яку створили рашисти, підірвавши Каховську греблю. Дуже ускладнена ця бойова робота, але за минулу добу в наших досягненнях 49 знищених окупантів і 15 одиниць ворожої техніки. Автобронетехніки 8 одиниць, 4 човни і безпілотні літальні апарати, які ворог суттєво активізував. Ще вчора ми спостерігали, що посилилась безпілотна розвідка. Нами було відпрацьовано по двох безпілотних розвідниках, які залітали в напрямку Миколаївщини. Вночі це відбилося на нашій бойовій роботі, над Миколаївщиною було знищено два ворожих ударних безпілотники типу «шахед», - сказала вона.

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