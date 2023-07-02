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Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Депутати схвалили за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

Рада ухвалила закон щодо протидії іміграції через фіктивні шлюби

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому закон про обов’язкову перевірку осіб щодо можливої імміграції в Україну через фіктивний шлюб.

Рада дозволила надавати платні послуги у СІЗО

Передбачається залучення Нацгвардії до припинення групових протиправних дій засуджених у колонії, а також надання платних послуг у СІЗО.

Судді Шостого апеляційного адміністративного суду почали масово подавати заяви на звільнення

Звільнились чи планують звільнитись у найближчі дні одразу сім суддів ШААС.

  1. В Україні

В районі Антонівського мосту на Херсонщині тривають бої, — Гуменюк

11:21, 2 липня 2023
ЗСУ продовжують потужний тиск на півдні.
В районі Антонівського мосту на Херсонщині тривають бої, — Гуменюк
Фото: Associated Press
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Українські сили продовжують тиск на російську армію на тимчасово окупованих територіях півдня країни. Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця командування «Південь» Наталя Гуменюк.

Це перша офіційна заява української сторони про бої в районі мосту.

«Щоб була зроблена хороша бойова робота, нам потрібна інформаційна тиша. Наразі триває потужна бойова робота, зокрема акцент на контрбатарейній боротьбі. Особливості лінії фронту в нашій зоні відповідальності - вона пролягає річкою Дніпро. При цьому її русло дещо деформоване внаслідок тієї катастрофи, яку створили рашисти, підірвавши Каховську греблю. Дуже ускладнена ця бойова робота, але за минулу добу в наших досягненнях 49 знищених окупантів і 15 одиниць ворожої техніки. Автобронетехніки 8 одиниць, 4 човни і безпілотні літальні апарати, які ворог суттєво активізував. Ще вчора ми спостерігали, що посилилась безпілотна розвідка. Нами було відпрацьовано по двох безпілотних розвідниках, які залітали в напрямку Миколаївщини. Вночі це відбилося на нашій бойовій роботі, над Миколаївщиною було знищено два ворожих ударних безпілотники типу «шахед», - сказала вона.

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