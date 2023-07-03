Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Стало відомо, за якими правилами будуть перевіряти суддів Верховного Суду

Перевірка суддів Верховного Суду розпочнеться протягом 14 днів з дня набуття чинності новим законом: Судово-юридичній газеті стали відомі деталі законопроекту на виконання рішення РНБО.

Декларації посадовців, які будуть подані останніми, НАЗК перевірятиме в першу чергу – НАЗК

Керівництво НАЗК умовляннями та погрозами закликає чиновників, депутатів, суддів подавати декларації за 2021 та 2022 роки.

НАЗК пропонує посилити заборону фінансувати партії держпідприємствам - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити державним підприємствам жертвувати гроші політичним партіям.

Кабмін на час воєнного стану обмежив націнку на вітчизняні яйця, батон, молоко

Урядовці продовжили на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування державне регулювання цін на окремі вітчизняні товари.

На водія склали протокол за ст. 130 після того, як він не захотів залишати свій мотоцикл на дорозі

Суд дійшов висновку, що власник мотоциклу не відмовлявся від медичного огляду, а лише хотів передати його товаришу.

  1. Публікації
  2. / В Україні

НАЗК пропонує Раді зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії

07:59, 3 липня 2023
У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії від громадян та бізнесу та заборонити фінансувати партії державними підприємствам.
НАЗК пропонує Раді зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт  №9419 авторства голови Нацагентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії, яким пропонується обмежити максимальний розмір внеску на підтримку політичної партії від фізичних та юридичних осіб та заборонити фінансувати партії державним підприємствам.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону про політичні партії та зменшити максимальний розмір внеску на підтримку політичної партії протягом календарного року для фізичної особи та ФОПа до  шестисот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснювалися внески(1,61 млн грн. станом на 1 січня 2023 року).

Для порівняння чинна редакція закону «Про політичні партії» передбачає, що кожен громадянин може пожертвувати на підтримку політичної сили не більше 400 розмірів мінімальної зарплати протягом року(2,68 мільйона гривень станом на 1 січня 2023 року). При цьому окремих обмежень на пожертви для ФОПів не передбачається.

Також встановлюється обмеження на пожертви на користь партій для юридичних осіб у 1200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб(3,22 млн. грн станом на 1 січня 2023 року) протягом календарного року. Чинна норма передбачає, що кожна компанія протягом року може пожертвувати партії трохи більше 5 мільйонів гривень(станом на 1 січня 2023 року).

При цьому, якщо юридична особа контролює кілька інших юросіб, то загальний внесок на підтримки партії від зазначених осіб протягом календарного року не може перевищувати 1200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб(3,22 млн. грн станом на 1 січня 2023 року).

Крім цього законодавець пропонує заборонити фінансування політичних партій підприємствами, частка держави в яких перевищує 10%.

Як повідомляла «Судово-юридична газета» Кабмін схвалив «антиолігархічний пакет» з чотирьох законопроєктів, розроблених НАЗК.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси