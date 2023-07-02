Для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО після перемоги, — Кулеба

Глава МЗС зазначив, що вступ України до НАТО змусить рф більше не повторювати збройну агресію.

Україна після завершення війни повинна стати членом НАТО. В іншому випадку це буде самогубством для Європи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Politico.

«Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим», - сказав він.

Кулеба зазначив, що вступ України до НАТО змусить рф більше не повторювати збройну агресію.

«Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому - взяти Україну в НАТО, тому що росія більше не посміє повторити цей досвід», - наголосив міністр.

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