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Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

21:00, 2 липня 2023
Колишнього поліцейського затримали 12 червня, заарештували 13 червня, а вже 16 червня він був засуджений.
Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки
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Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська 16 червня 2023 року засудив до 12 років позбавлення волі колишнього молодшого інспектора взводу реагування Маріупольського міжрайонного відділу поліції охорони Геннадія Н.

Як зазначено у матеріалах справи, після початку агресії РФ 24 лютого 2022 року Геннадій Н. не виконав наказ на передислокацію у місто Дніпро, залишився на окупованій території, внаслідок чого 14 травня 2022 року був звільнений зі служби в поліції.

Влітку минулого року Геннадій Н. у Маріуполі вступив до лав «службы вневедомственной охраны ДНР», склав «присягу» і приступив до виконання покладених на нього обов’язків.

Втім, судячи з обставин затримання колишнього поліцейського, повноваження Геннадія Н. не обмежувалися суто функціями охорони та підтримання громадського порядку.

Як зазначено у рішенні суду, Геннадій Н. 12 червня потрапив у полон в селищі Нескучне Велиновосілківського району Донецької області, яке у середині червня 2023 року перейшло під контроль ЗСУ внаслідок наступальних дій.

Сам Геннадій Н. повідомив, що здався у полон добровільно.

13 червня суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор, як зазначено у рішенні суду, подав клопотання про розгляд справи у скороченому провадженні, тобто на підставі ч. 3 ст. 349 КПК.

Суд, враховуючи, що Геннадій Н. визнав свою вину, а його адвокат погодився з позицією підзахисного, клопотання прокурора задовольнив.

Відтак, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин провадження, які ніким не заперечувалися.

У підсумку, 16 червня 2023 року Геннадій Н. був визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу, тобто був покараний за добровільне зайняття посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, а також участь у збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території.

Суд призначив йому покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державної влади строком на 15 років.

Крім того, суд стягнув з Геннадія Н. витрати на залучення експерта для проведення судово-портретної експертизи в сумі 6041 гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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