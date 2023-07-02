Бывшего полицейского осудили за коллаборационизм – суд рассмотрел дело в рекордные сроки

Бывший полицейский был задержан 12 июня, арестован 13 июня, а уже 16 июня он был осужден.

Жовтневый районный суд Днепропетровска 16 июня 2023 года приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего младшего инспектора взвода реагирования Мариупольского межрайонного отдела полиции охраны Геннадия Н.

Как отмечено в материалах дела, после начала агрессии РФ 24 февраля 2022 года Геннадий Н. не выполнил приказ на передислокацию в город Днепр, остался на оккупированной территории, в результате чего 14 мая 2022 года был уволен со службы в полиции.

Летом прошлого года Геннадий Н. в Мариуполе вступил в ряды «службы вневедомственной охраны ДНР», принял «присягу» и приступил к исполнению возложенных на него обязанностей.

Впрочем, судя по обстоятельствам задержания бывшего полицейского, полномочия Геннадия Н. не ограничивались функциями охраны и поддержания общественного порядка.

Как отмечается в решении суда, Геннадий Н. 12 июня попал в плен в поселке Нескучное Великоновоселковского района Донецкой области, которое в середине июня 2023 года перешло под контроль ВСУ в результате наступательных действий.

Сам Геннадий Н. сообщил, что сдался в плен добровольно.

13 июня суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прокурор, как указано в решении суда, подал ходатайство о рассмотрении дела в сокращенном производстве, то есть на основании ч. 3 ст. 349 УПК.

Суд, учитывая, что Геннадий Н. признал свою вину, а его адвокат поддержал позицию подзащитного, ходатайство прокурора удовлетворил.

Следовательно, суд признал нецелесообразным исследование доказательств относительно тех обстоятельств производства, которые никем не отрицались.

В итоге, 16 июня 2023 года Геннадий Н. был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса. То есть, экс-полицейский был осужден за добровольное занятие должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, а также участие в вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать какие-либо должности в органах государственной власти сроком на 15 лет.

Кроме того, суд взыскал с Геннадия Н. расходы на привлечение эксперта для проведения судебно-портретной экспертизы в сумме 6041 гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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