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Нормы о совещательной комнате суда исключат из Уголовного процессуального кодекса и КУоАП

20:00, 2 июля 2023
Из УПК исключат нормы о том, что приговор выносится в совещательной комнате.
Нормы о совещательной комнате суда исключат из Уголовного процессуального кодекса и КУоАП
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В Уголовном процессуальном кодексе и Кодексе об админправонарушениях больше не будет понятия «совещательной комнаты». Напомним, в настоящее время в УПК установлено, что приговор выносится в совещательной комнате составом суда, который осуществлял судебное разбирательство.

Соответствующий законопроект 9446 об отмене «совещательной» 30 июня зарегистрирован в Верховной Раде. Его авторами выступают глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов и председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Так, положениями проекта Закона предложено внести следующие изменения в УПК Украины и КУоАП:

  • переименовать стадию «Выход суда в совещательную комнату» в «Переход суда к вынесению приговора». На этой стадии предлагается предусмотреть, что после последнего слова обвиняемого суд объявляет о переходе к вынесению приговора и ориентировочной дате и времени его провозглашения;
  • институт процессуального права «Тайна совещательной комнаты» сменяется «Тайной принятия судебного решения». Устанавливается, что при принятии судебного решения судья не имеет права обсуждать обстоятельства дела и содержание судебного решения с другими лицами, кроме состава суда, рассматривающего дело. Вмешательство в процесс принятия судом судебного решения запрещается. Судьи не вправе разглашать ход обсуждения и принятия судебного решения.

Также предложено изъять все положения соответствующих процессуальных кодексов относительно совещательной комнаты.

По мнению авторов проекта Закона, институт «совещательной комнаты», который является неотъемлемой частью открытого судебного процесса, по состоянию на сегодняшний день имеет вид чрезмерного формализма и не отвечает ни цели введения термина «тайна совещательной комнаты», которая прежде всего должна предусматривать запрет вмешательства и влияния на принятие судебного решения, и сути судебной деятельности, которая предусматривает осуществление эффективного правосудия в разумные сроки.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующие изменения по исключению норм о комнате совещаний также предлагается внести в ХПК, ГПК и КАСУ.

Автор: Наталья Мамченко

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