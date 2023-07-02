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Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

20:00, 2 липня 2023
З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.
Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП
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У Кримінальному процесуальному кодексі та Кодексі про адмінправопорушення більше не буде поняття «нарадчої кімнати». Нагадаємо, наразі у КПК встановлено, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

Відповідний законопроект 9446 про скасування «нарадчої» 30 червня зареєстровано у Верховній Раді. Його авторами виступають зокрема голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов та голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Так, положеннями проекту Закону запропоновано внести наступні зміни до КПК України та КУпАП:

  • перейменувати стадію «Вихід суду до нарадчої кімнати» на «Перехід суду до ухвалення вироку». На цій стадії пропонується передбачити, що після останнього слова обвинуваченого суд оголошує про перехід до ухвалення вироку та орієнтовні дату та час його проголошення;
  • інститут процесуального права «Таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «Таємниця ухвалення судового рішення». Встановлюється, що під час ухвалення судового рішення суддя не має права обговорювати обставини справи та зміст судового рішення з іншими особами, крім складу суду, який розглядає справу. Втручання в процес ухвалення судом судового рішення забороняється. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення судового рішення.

Також запропоновано вилучити всі положення відповідних процесуальних кодексів щодо нарадчої кімнати.

На думку авторів проекту Закону, інститут «нарадчої кімнати», який наразі є невід’ємною частиною відкритого судового процесу, станом на умови сьогодення має вигляд надмірного формалізму та не відповідає ані меті запровадження терміну «таємниця нарадчої кімнати», яка насамперед має передбачати заборону втручання та впливу на прийняття судового рішення, ані суті судової діяльності, яка передбачає здійснення ефективного правосуддя в розумні строки.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідні зміни щодо виключення норм про нарадчу кімнату також пропонується внести до ГПК, ЦПК та КАСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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