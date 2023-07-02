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Для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО после победы, — Кулеба

13:15, 2 июля 2023
Глава МИД отметил, что вступление Украины в НАТО заставит рф больше не повторять вооруженную агрессию.
Для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО после победы, — Кулеба
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Украина после завершения войны должна стать членом НАТО. В противном случае это будет самоубийством для Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Politico.

«По окончании войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, поскольку это будет означать, что вариант войны останется открытым», - сказал он.

Кулеба отметил, что вступление Украины в НАТО заставит рф больше не повторять вооруженную агрессию.

«Единственный способ закрыть двери для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом – взять Украину в НАТО, потому что россия больше не посмеет повторить этот опыт», - подчеркнул министр.

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