Кабмін схвалив «антиолігархічний пакет» з чотирьох законопроектів, розроблених НАЗК

Йдеться про законопроекти щодо зменшення олігархічного впливу на політичні партії та вибори.

Кабінет міністрів схвалив «антиолігархічний пакет» з чотирьох законопроектів, розроблених та поданих на розгляд Уряду Національним агентством з питань запобігання корупції. Про це повідомляє НАЗК.

Йдеться про законопроекти щодо зменшення олігархічного впливу на політичні партії та вибори:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії»;

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та деякі інші правопорушення»;

«Про внесення змін до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та деякі інші правопорушення»;

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підслідності та підсудності кримінального правопорушення, передбаченого статтею 159-1 Кримінального кодексу України».

Особливістю цього пакету проектів законів є його комплексний системний характер. Передбачається, що відновлення звітування політичних партій відбудеться одночасно з удосконаленням механізмів державного контролю за політичними фінансами та забезпеченням невідворотності юридичної відповідальності, зокрема, за правопорушення у сфері фінансування партій та виборів.

Законопроекти, зокрема, встановлюють зміну підслідності порушень порядку фінансування партій з поліції на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) з одночасним віднесенням цієї категорії кримінальних проваджень до підсудності Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Планується, що справи за адмінпротоколами про порушення у сфері політичних фінансів також будуть передаватися до ВАКС. Запланована оптимізація процедури виявлення і документування правопорушень та вдосконалення процедури судового розгляду та апеляційного оскарження.

«Як зазначив заступник Голови НАЗК Андрій Вишневський, запропонований комплексний підхід до цих законопроектів сприятиме синхронізації українського законодавства з рекомендаціями Венеційської комісії щодо шляхів протидії олігархізації в Україні, викладеними у відповідному висновку. У документі наголошено, що боротьба з олігархічним впливом в Україні має здійснюватися не на основі персоналізованого підходу, а комплексно, зокрема, через ефективну антикорупційну, антимонопольну, податкову політику та політику державної допомоги.

Також у своєму висновку Венеційська комісія наголошує, що зменшенню олігархічного впливу сприятиме виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 рр.

Національне агентство вітає схвалення Урядом цих законопроектів і сподівається на їх якнайшвидший розгляд і ухвалення Парламентом», — зазначили в НАЗК.

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