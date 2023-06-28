Володимир Зеленський пропонує закріпити статус англійської мови в Україні та змінити вимоги до чиновників

А саме для різних посад визначається вимога володіння англійською мовою.

Державні службовці повинні будуть оволодіти англійською мовою. Так, Президент Володимир Зеленський 28 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроект ро застосування англійської мови в Україні 9432.

Як вказує Президент Володимир Зеленський, проектом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Офіційно визначаються категорії посад, кандидати на які повинні володіти англійською мовою. Також визначені особливості застосування англійської в роботі органів державної влади.

Зокрема, вносяться зміни до закону про держслужбу у частині вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу.

А саме, для різних посад визначається вимога володіння англійською мовою.

Автор: Наталя Мамченко

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