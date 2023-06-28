Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зеленський згадав приклад Князєва і заявив про нові правила перевірки доброчесності суддів на поліграфі

Володимир Зеленський: необхідно зробити більш жорсткими й правила перевірки доброчесності суддів, зокрема з використанням детектору брехні, поліграфу, а також маємо дати нове вагоме значення суду присяжних.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

Колишнього поліцейського затримали 12 червня, заарештували 13 червня, а вже 16 червня він був засуджений.

В Україні дозволять авто з правим кермом: для кого парламент ухвалив закон

Верховна Рада ухвалила закон про використання в Україні авто з правим кермом.

Рада запровадила доплати для строковиків та курсантів: є умови

Депутати схвалили законопроєкт, який передбачає, що строковики та курсанти будуть отримувати щомісячно, відповідно 6 тисяч та 2350 гривень на умовах та в порядку, визначеному урядом.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

День захисників і захисниць і День Української Державності будуть святкувати в інші дати

11:12, 28 червня 2023
Володимир Зеленський вніс законопроект про перенесення на інші дати Дня захисників і захисниць та Дня Української Державності.
День захисників і захисниць і День Української Державності будуть святкувати в інші дати
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

День захисників і захисниць України будуть відзначати не 14 жовтня, а 1 жовтня. А День Української державності – 15 липня замість 28 липня. Крім того, в Україні скасують святкування Різдва 7 січня. Тепер дата Різдва буде одна – 25 грудня.

Відповідний законопроект 28 червня зареєстрував у Верховній Раді Президент Володимир Зеленський.

Законопроектом 9431 передбачено внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України у частині зміни дат та переліку святкових та неробочих днів.

Як зазначає заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов у пояснювальній записці, українському народові тривалий час нав'язувались російська ідеологія у майже всіх сферах життя, у тому числі стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня. Різдво Христове – це велике християнське свято, яке є невід'ємною частиною нашої української культури. Більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня.

Православна церква України 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня.

Також, як вказують автори, зміна дати святкування Різдва Христового зумовлює необхідність перенесення на 13 повних календарних днів дат відзначення Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня) та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня).

«Метою законопроекту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня. І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня), коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня), яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці», - вказують автори законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Кулікова
    Світлана Кулікова
    суддя Київського апеляційного суду
  • Валерій Журавель
    Валерій Журавель
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді