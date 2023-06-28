День захисників і захисниць і День Української Державності будуть святкувати в інші дати

Володимир Зеленський вніс законопроект про перенесення на інші дати Дня захисників і захисниць та Дня Української Державності.

День захисників і захисниць України будуть відзначати не 14 жовтня, а 1 жовтня. А День Української державності – 15 липня замість 28 липня. Крім того, в Україні скасують святкування Різдва 7 січня. Тепер дата Різдва буде одна – 25 грудня.

Відповідний законопроект 28 червня зареєстрував у Верховній Раді Президент Володимир Зеленський.

Законопроектом 9431 передбачено внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України у частині зміни дат та переліку святкових та неробочих днів.

Як зазначає заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов у пояснювальній записці, українському народові тривалий час нав'язувались російська ідеологія у майже всіх сферах життя, у тому числі стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня. Різдво Христове – це велике християнське свято, яке є невід'ємною частиною нашої української культури. Більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня.

Православна церква України 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня.

Також, як вказують автори, зміна дати святкування Різдва Христового зумовлює необхідність перенесення на 13 повних календарних днів дат відзначення Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня) та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня).

«Метою законопроекту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня. І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня), коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня), яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці», - вказують автори законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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