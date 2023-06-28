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День защитников и защитниц и День Украинской Государственности будут праздновать в другие даты

11:12, 28 июня 2023
Владимир Зеленский внес законопроект о переносе на другие даты Дня защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.
День защитников и защитниц и День Украинской Государственности будут праздновать в другие даты
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День защитников и защитниц Украины будут отмечать не 14 октября, а 1 октября. А День Украинской государственности – 15 июля вместо 28 июля. Кроме того, в Украине будет отменено празднование Рождества 7 января. Теперь дата Рождества будет одна – 25 декабря.

Соответствующий законопроект 28 июня зарегистрировал в Верховной Раде Президент Владимир Зеленский.

Законопроектом 9431 предусмотрено внесение изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины в части смены дат и перечня праздничных и нерабочих дней.

Как отмечает заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов в пояснительной записке, украинскому народу долгое время навязывались российская идеология во многих областях жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января. Рождество Христово – это большой христианский праздник, являющийся неотъемлемой частью нашей украинской культуры. Большинство православных христиан мира празднуют Рождество Христово 25 декабря.

Православная церковь Украины 24 мая 2023 на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября 2023 на новый – новоюлианский календарь, по которому живет большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря, а не 7 января.

Также, как указывают авторы, изменение даты празднования Рождества Христова обуславливает необходимость переноса на 13 полных календарных дней дат Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября).

«Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря. И, как следствие, перенесение дат празднования Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля), когда чествуется память выдающегося державотворца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября), которое связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы», - указывают авторы законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко

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