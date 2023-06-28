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НПУ призывает восстановить возможность работы нотариусов в Марганецкой и Никопольской территориальных общинах

11:19, 28 июня 2023
Нотариальная палата призывает восстановить возможность совершения нотариальных и осуществления регистрационных действий нотариусами Марганецкой и Никопольской территориальных общин.
НПУ призывает восстановить возможность работы нотариусов в Марганецкой и Никопольской территориальных общинах
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Нотариальная палата Украины призывает восстановить возможность работы нотариусов в Марганецкой и Никопольской территориальных общинах. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

«В настоящее время стало известно, что Министерство обороны Украины отказало в согласовании внесения этих общин в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, по критерию «Территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы».

Отметим, что предложения по определению состояния определенной территории как таковой, на которой ведутся/велись боевые действия или временно оккупированной, вносятся в информационную систему в таком порядке (п. 9 Положения об информсистеме перечня территорий, постановление КМУ от 07.05.2022 № 562): областные , Киевская городская военная администрация вносит предложения в информсистему; Минобороны безотлагательно согласовывает предложения или обоснованно отклоняет их; Минреинтеграции безотлагательно утверждает предложения или обоснованно отклоняет их.

В связи с тем, что Минобороны отклонило предложения, НПУ обращается к Председателю Подкомитета по организации деятельности органов юстиции, органам исполнения наказаний и пробации Комитета ВР по вопросам правовой политики Народного депутата Украины Игоря Фриса, с просьбой рассмотреть данный вопрос на заседании Подкомитета, с участием представителей нотариального сообщества Марганецкой и Никопольской теробщин, НПУ, Минюста, Минобороны, Генштаба ВСУ.

Напомним, что постановлением КМУ от 09.05.2023 № 469 внесен ряд изменений, создавших законодательную возможность возобновления функционирования единых и государственных реестров на отдельных территориях, в том числе на территории Марганецкой и Никопольской теробщин.

Эти изменения являются результатом длительных переговоров и сотрудничества народных депутатов, Минюста и нотариального сообщества с целью предоставления возможности гражданам, проживающим на указанных территориях, оформлять соглашения, завещать, выдавать доверенности, оформлять наследство и пользоваться всеми другими возможностями при реализации своих прав.

Это дало надежду как гражданам, так и остающимся нотариусам на указанных территориях.

Отнесение этих территорий к перечню по критерию «Территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы», не влияет на социальные/военные/боевые выплаты, льготы или другие факторы, действующие для территорий активных боевых действий.

НПУ в очередной раз призывает восстановить возможность совершения нотариальных и осуществления регистрационных действий нотариусами Марганецкой и Никопольской территориальных общин!» – говорится в сообщении НПУ.

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