Владимир Зеленский внес законопроект об отмене празднования Рождества 7 января и перенесении Дня защитников и защитниц

Как отмечает Президент Владимир Зеленский, украинскому народу долгое время навязывались российская идеология, в том числе по празднованию Рождества Христова 7 января.

В Украине отменят празднование Рождества 7 января. Соответствующий законопроект 28 июня зарегистрировал в Верховной Раде Президент Владимир Зеленский.

Законопроектом 9431 предусмотрено внесение изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины.

А именно, 7 января изымается из перечня праздничных и нерабочих дней.

Также предлагается изменить даты празднования Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

В частности, внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, определив, что 25 декабря отмечается Рождество Христово, 15 июля – День Украинской Государственности, 1 октября – День защитников и защитниц Украины.

«В условиях полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины продолжается мощное возрождение Украинской нации. Неустанная успешная борьба за свою идентичность способствует внутреннему осознанию и желанию каждого украинца проживать свою жизнь со своими традициями, праздниками и т. д.

Украинскому народу долгое время навязывались российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января. Рождество Христово – это большой христианский праздник, являющийся неотъемлемой частью нашей украинской культуры. Большинство православных христиан мира празднуют Рождество Христово 25 декабря. Православная церковь Украины 24 мая 2023 на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября 2023 на новый – новоюлианский календарь, по которому живет большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря, а не 7 января.

Изменение даты празднования Рождества Христова обуславливает необходимость переноса на тринадцать полных календарных дней дат Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября)», - отмечает Офис Президента в пояснительной записке, подписанный заместителем руководителя ОП Андреем Смирновым.

«Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря. И, как следствие, перенесение дат празднования Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля), когда чествуется память выдающегося державотворца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября), которое связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы», - указывают авторы законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.